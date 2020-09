Vitão, 'Embaixador' e Dilsinho concorrem a cantor do ano no Multishow

Confira os outros dois concorrentes ao prêmio de melhor cantor do ano de 2020 | Foto: Reprodução

Nem só de polêmicas vivem os artistas e cantores, neste caso, Vitão, Gusttavo Lima e Dilsinho concorrem na categoria "Cantor do ano" no Prêmio Multishow 2020. O anúncio foi feito pela cantora Iza durante o programa da Fátima Bernardes na manhã desta quarta-feira (16).

Junto com o trio, Emicida e Victor Kley, também estão concorrendo ao prêmio. Ao todo serão 15 categorias, apenas oito vão para o voto popular.

Em substituição da cantora Anitta, que apresentou o prêmio por dois anos seguidos; Tatá Werneck, Paulo Gustavo e Iza vão comandar o show online no dia 11 de setembro. Neste ano, a transmissão acontece com apresentações espalhadas em diversos palcos e em diferentes cidades do Brasil.

