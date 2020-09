Ferdinand enfrenta a polícia e cai em cilada de Tereza Cristina

Acontecimentos irão ao ar nessa quarta | Foto: Reprodução

Em Fina Estampa, Ferdinand (Carlos Machado) procurou Tereza Cristina (Christiane Torloni) e acabou encurralado pela polícia. No capítulo desta quarta-feira, (16), o bandido foge da equipe do Delegado Paredes em um matagal, mas se desespera ao perceber que está sendo perseguido. "Droga, eles estão vindo atrás de mim. Mas não vão me pegar".

Na fuga, Ferdinand leva um tombo no meio da floresta e acaba alcançado pelos policiais. Sagaz, o segurança se levanta a tempo e se esconde atrás de uma árvore. Para não ser capturado, ele atira contra os oficiais e atinge um policial.

"Tem chumbo bastante para todo mundo", avisa.

"Vamos deixar ele fugir. Pelo menos, por enquanto", anuncia o delegado aos seus homens.

Assim que chega ao seu esconderijo, Ferdinand relata a Tereza tudo o que ocorreu. "Por pouco, o delegado não me pega. Acho que a gente tem que desistir de pegar a Griselda", aconselha.

"Jamais eu desistiria. Ela tem que morrer queimada ai no teu muquifo. Não abro mão disso. Vamos apenas mudar de estratégia", avisa, marcando um encontro com o seu cúmplice.

Já no capítulo de quinta-feira, Tereza vai pessoalmente vistoriar o barraco onde Ferdinand manterá Griselda sequestrada. A megera diz que quer estar presente quando o capanga atear fogo na rival:

“Imagina se vou perder um espetáculo desses! Ficarei até o fim para ter certeza que ela virou mesmo churrasco".

“E se ela demorar demais para morrer, ainda posso usar isso para cortar o pescoço dela”, diz, ao avistar um machado.

O bandido lembra do pagamento pelo serviço e a vilã promete que, além do dinheiro, vai presentear o capanga com algo que deseja há muito tempo: "A madame está falando... De uma noite de amor?”, pergunta.

“Depois que a macaca estiver acorrentada, e antes de tocar fogo nela, eu deixo você me levar para uma rapidinha em um motel”, responde.

Mal sabe o fortão que tudo não passa de mais um plano diabólico armado pela megera. E, dessa vez, ele é o alvo.

