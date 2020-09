Mulher bebe esperma do namorado para combater o coronavírus

Sêmen é guardado em forma de gelo no congelador | Foto: Reprodução

A personal trainer americana, Tracy Kiss, 32 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar uma receita inusitada em seu canal no YouTube. Ela revelou aos fãs que bebe o sêmen do namorado para fortalecer a imunidade e com isso combater o novo coronavírus.

Ela disse ter passado a ingerir esperma há três anos e, desde então, não teve um resfriado sequer. No vídeo, publicado em março deste ano, mas que só chegou a viralizar nessa semana, Tracy ainda mostra como armazena o sêmen: em uma bandeja simples de gelo. Ela ingere os cubinhos diariamente.

“Encontrei um método alternativo gratuito e vegano para aumentar o a proteção ao sistema imunológico do corpo. Você nem sempre sabe o que há na medicina farmacêutica. É muito melhor para o corpo beber algo que não contém produtos químicos”, opinou ela.

“Não é muito diferente de uma mãe amamentar seu recém-nascido para fornecer os nutrientes de que precisam”, declarou, ainda Tracy.





Leia mais:

Comentários ‘Meu casal’ são temidos após polêmica de Vitão e Luísa

L uana Piovani ataca Ana Paula Valadão: 'Essa mulher é uma vergonha'