Whindersson Nunes se isola e preocupa amigos por conta da depressão

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, a falta de contato de Whindersson Nunes tem preocupado os amigos mais próximos. Isso porque, no ano passado, o humorista enfrentou uma depressão. Agora, os amigos estão com medo da doença ter voltado, principalmente, depois da polêmica separação de Luísa Sonza.

Após toda confusão dos últimos dias, em que Luíza assumiu namoro com o cantor Vitão, Whindersson até tentou tirar uns dias de descanso no Piauí, sua terra natal, mas parece que não foi o suficiente.

Na última segunda-feira, o famoso foi com o irmão e um amigo para Tulum, no México, mesmo destino em que passou as férias de 2018 ao lado da ex-mulher.

Após separação, Whindersson Nunes se isola e preocupa amigos #Triturando pic.twitter.com/mPJBVEZbJC — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 16, 2020

