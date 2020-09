Arrependido, Arthur Aguiar quer reconquistar Mayra Cardi

Ela postou registros de conversas e outras celebridades acabaram envolvidas na polêmica | Foto: Divulgação





Arthur Aguiar está disposto a reconquistar a ex, Mayra Cardi, segundo a jornalista Fábia Oliveira. Ainda segundo a colunista, o ator contou a amigos mais próximos que está arrependido das traições.

O fim do casamento dos dois foi anunciado em maio deste ano. Em julho, a coach fez várias acusações contra Arthur e chegou a dizer que o artista a traiu dezenas de vezes. Ela postou registros de conversas e outras celebridades acabaram envolvidas na polêmica.

Recentemente, quando o casal usou as redes sociais para anunciar que decidiu conviver de forma pacífica por causa da filha, Sophia, de apenas um ano, Mayra descartou a possibilidade de voltar a ter um relacionamento amoroso com Arthur. "Te amo e te amarei para sempre, mas bem longe do meu coração!", disse na ocasião.