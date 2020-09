Revolta: Na Fazenda, Biel compara belezas de Jojo e Mirella

A declaração de Biel causou alvoroço nas redes sociais | Foto: Reprodução internet

Brasil - O reality, A Fazenda causou polêmica entre os internautas e telespectadores do programa devido a uma conversa na madrugada desta segunda-feira (21), puxada por Biel com JP Gadelha, Cartolouco, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes. O cantor comparou a beleza de MC Mirella e Jojo Todynho.

“Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella no palco? Elas são duas cantoras de funk. E a Mirella linda, no palco. A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, a da Mirella ninguém cantou. Mas a Mirella brilhou. Ela não precisa ter uma música estourada. Ela brilhou. Tacou a bunda pra cima e pra baixo, os homens todos babando. E a Jojo? Causaria isso em alguém aqui dentro?”, declarou Biel.

A assessoria de Mirella se pronunciou sobre o assunto em notas enviadas à imprensa. “Corpo nunca foi sinônimo de talento. Sabemos que a Mirella tem o brilho e o talento dela, assim como a Jojo Todynho também tem, ambas são cantoras incríveis, com suas carreiras e público consolidados. Não existe rivalidade entre as duas, ao contrário da tentativa falha dos homens da casa. Não toleramos rivalidade feminina e jamais vamos aceitar esse tipo de colocação que diminui uma mulher para exaltar a outra. Deve ser muito difícil lidar com o sucesso de duas mulheres funkeiras estouradas, né? A Jojo tem a estrela dela, e BRILHA MUITO! ‘Você acha que a Jojo fica feliz de ver a Mirella linda no palco?’ Sim! Nós achamos. Comentário infeliz. Não compactuamos com qualquer tipo de ofensa/preconceito a outros participantes!”, dizia a nota da assessoria de Mirella.



Com informações da coluna de Léo Dias em Metrópolis

