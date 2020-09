Em vídeo, Anitta deixa toalha cair e rede social toma atitude

A cantora Anitta gravou um vídeo divertido para divulgar a música "Me Gusta", single em parceria com Cardi B e Myke Towers. Nas imagens, ela aparece só de toalha ouvindo a canção.



De repente, ela deixa a roupa de banho cair e, em vez do corpo de Anitta, aparece seu maquiador, Renner Souza, sem camisa. O Instagram não gostou nada da brincadeira e baniu o conteúdo da rede social.

Para barrar o bloqueio, a cantora fez uma nova versão da montagem. "O outro vídeo foi banido no Instagram por nudez. Vou postar no Twitter", disse a cantora em suas redes sociais. Assista ao vídeo:

Maybe in Twitter we can have it pic.twitter.com/MrJpm9hiKc