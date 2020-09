Sorocaba comenta acidente com parceiro de dupla: Fernando

Fernando perdeu o controle do veículo durante a chuva | Foto: Reprodução

O sertanejo Sorocaba publicou vídeos no Instagram explicando aos seguidores sobre um acidente ocorrido com Fernando Zor, sua dupla, na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta terça-feira (22). Fernando voltava do haras da família de Sorocaba, na região de Campinas (SP).

De acordo com Sorocaba, começou a chover na estrada e o Fernando acabou perdendo o controle do veículo, no trecho próximo a Jundiaí (SP).

"Deus é muito bom toda hora. O Fernandinho está em casa. Para quem não sabe, ele estava voltando do haras da minha família, que fica ali na região de Campinas. A gente gravou a live ali próximo e estava retornando para São Paulo. Passando pela região de Jundiaí, estava chovendo muito naquela hora da manhã e ele acabou perdendo o controle do carro e levou um grande susto. Deus está com ele, os anjos cuidaram dele. Obrigado pelas boas energias que vocês mandaram, pelas orações, está tudo certo", comentou Sorocaba.

Fernando foi levado a um hospital particular de Jundiaí para fazer exames e passa bem.