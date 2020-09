Oia o choque! Whindersson Nunes dá susto em recepcionista no México

Whinderson está de férias no México | Foto: Reprodução internet

O humorista Whindersson Nunes, está curtindo férias no México e como sempre não deixa passar nenhuma oportunidade de fazer graça. No último domingo (20), o novo solteiro assumido pregou mais uma de suas peças, dessa vez o alvo foi uma recepcionista do hotel onde está hospedado. Com o título publicado em sua conta no Instagram "Oia o choooooque cumade", já tem quase 3 milhões de curtidas.

Entenda a brincadeira

Ao chegar no hotel, é necessário que todos tenham a temperatura corporal medida, como atitude de segurança contra a Covid-19 e quando a recepcionista mira o termômetro para ministrar o ato em Whindersson, ele grita e finge ter pegado um choque na mesma hora e se joga ao chão tremendo o corpo.

A mulher se assusta e grita, também, mas logo percebe que trata-se de uma brincadeira e entra no clima. Os comentários foram inevitáveis e mais uma vez, o comediante viraliza na internet.

Assista ao vídeo do susto: