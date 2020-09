Felipe Neto e Bolsonaro na lista dos 100 mais influentes do mundo

| Foto: Reprodução

O youtuber Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro entraram na lista das 100 personalidades mais influentes do mundo em 2020. O estudo foi elaborado pela revista Time e apresentado na terça-feira (22).

Felipe Neto entrou na categoria “ícones” com 39 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e mais de 12 milhões no Twitter. Ao lado dele, na mesma categoria estão a religiosa Norma Pimentel, a jogadora de futebol norte-americana Megan Rapinoe e a filósofa Angela Davis.

Bolsonaro vem na categoria “líderes” ao lado de Donald Trump, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel e Anne Hidalgo, a primeira mulher a administrar a capital francesa na história do país.

Na categoria “Titãs” vem o esportista Lewis Hamilton e a atriz e ex modelo Gabrielle Union que atuou nos filmes “Invasão” e “Bad Boys 2”.

