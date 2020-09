Whindersson Nunes volta a falar de Vitão após comparações na internet

Sem perder o bom humor, ele respondeu os seguidores | Foto: Reprodução

Ninguém quer deixar o Whindersson Nunes em paz! O humorista postou uma foto nas redes sociais e todo mundo foi comentar que ele estava a cara do Vitão, atual namorado da Luísa Sonza, que é ex do Whindersson.

Sem perder o bom humor, ele respondeu os seguidores e ainda fez propaganda do seu especial na Netflix!

"Tô vendo as piadas de Vitão de vocês, mas vocês precisam ver as minhas! Mas as minhas, só na Netflix, relaxem", escreveu ele.

Veja reportagem





Leia mais

Oia o choque! Whindersson Nunes dá susto em recepcionista no México

"É ruim viver escondido", diz Luísa Sonza sobre namoro com Vitão