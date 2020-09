Whindersson Nunes posta indireta para Vitão nas redes sociais

| Foto: Reprodução

Manaus - Após o músico Vitão se contradizer em diferentes entrevistas, o humorista Whindersson Nunes publicou em seu perfil no Twitter uma possível indireta ao cantor. Na publicação, feita nesta sexta-feira (25), ele afirma: "Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais". Muitos fãs entenderam que a publicação seria direcionada às afirmações do cator, o que fez com que a publicação tomasse grandes proporções.

Nem se convencendo da própria mentira você consegue contar ela duas vezes iguais — Whindersson Nunes (@whindersson) September 25, 2020

Em uma entrevista concedida recentemente ao jornalista Hugo Gloss, Vitão disse que seu primeiro contato com Luísa Sonza, ex-esposa do humorista, foi através das redes sociais e só depois que ela se separou.

Mas no dia 11 de julho, durante outra entrevista a um programa de TV, ele afirmou que teria um "crush" pela cantora. Nesse período ela ainda estava casada e morava com Whindersson.

O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais. Luísa assumiu o romance com Vitão no início deste mês e, até então, tem sido bastante criticada por fãs do seu ex-marido.

