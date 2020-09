Regina Casé abre o coração ao falar da surdez da filha em vídeo

| Foto: Reprodução

Manaus - A atriz Regina Casé publicou em seu perfil no Twitter um vídeo com a filha Benedita, contando situações constrangedoras que já passaram e ensinando sobre a comunicação com surdos. A publicação foi feita na manhã deste sábado (26), data em que é celebrado o Dia Nacional do Surdo. No vídeo, Benedita explica que nem todos os surdos têm as mesmas condições. Ela, por exemplo, consegue se comunicar através da fala.

"Hoje é dia do surdo, mas tem muita gente que acha surdo é só aquele que não ouve absolutamente nada. Só que dentro da surdez tem uma diversidade enorme. Tem gente que usa implante coclear, tem gente que usa a língua de sinais e tem gente que, como eu, usa aparelhos [auditivos]", afirma a jovem. A publicação viralizou e muitos internautas se emocionaram. "Que vídeo maravilhoso! Parabéns Regina e Benedita!", afirmou um dos seguidores.

HOJE É DIA DO SURDO! Benedita, minha filha, é SURDA, uma surda que ouve! Muita gente acha que surdo é só quem não ouve nada, mas há uma ENORME DIVERSIDADE na surdez.

