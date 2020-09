Amazonense conquista vaga na semifinal do The Voice Kids

Vinne cantou "Galopeira" | Foto: Divulgação





Manaus - O pequeno Vinne Ramos é um dos semifinalistas do programa The Voice Kids, da Rede Globo, neste domingo (27). Com a canção "Galopeira" de Chitãozinho e Xororó, ele arrancou suspiros dos juízes e conseguiu levar a vaga.

Vinne é do time de Simone e Simaria. Nas redes sociais, o amazonense agradeceu o carinho dos fãs que votaram nele.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer todos os meus fãs e todos que estão de alguma forma ajudando para realização de mais um sonho. Vamos pra cima agora”, disse Vinne em sua página no facebook.

O segundo dia de apresentações ao vivo teve fortes emoções. Neste domingo, mais 12 pequenos artistas buscaram vaga na reta final da quinta temporada.



Nessa etapa, o público salvou um candidato, através de votação, e o técnico escolheu mais um para continuar na disputa. Ao final, seis vozes se classificaram: Giovana Aguilera, Maria Eduarda Ribeiro, Karen Silva, Luisa Martins, Felipinho e Vinne Ramos.