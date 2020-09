Influencer de 13 anos sofre preconceito e rebate: "Pobre com orgulho"

Júlia Pires é conhecida nas redes sociais como Juhh Vlog | Foto: Divulgação / MF Press Global

Haters não poupam ninguém nas redes sociais, nem mesmo crianças e pré-adolescentes que querem esbanjar alegria em suas publicações. A carioca, hoje radicada nos Estados Unidos, Júlia Pires, conhecida como Juhh Vlog, apesar de ser apenas uma menina que fala sobre sua vida com a família na Flórida e seu cotidiano escolar, é alvo de comentários preconceituosos. Entretanto, mesmo com a pouca idade, ela mostra jogo de cintura.

Ela publicou um vídeo em seu instagram se divertindo com o carro novo da família, uma Mercedez Benz preta com teto solar. É apenas um vídeo em que ela se diverte com uma amiga enquanto mexe com o carro, típico de garotas de sua idade deslumbradas e felizes com a aquisição, quem nunca? Até que um usuário as ridicularizou chamando-as de pobres.

O problema, para ele, é que Júlia é muito bem resolvida e não tem problemas com sua origem: “sou pobre com orgulho”. Um outro perfil do Instagram, o Alfineteiteen saiu em defesa da brasileira: “Por que tantas pessoas tentam julgar o próximo sem conhecer o coração? A influencer @juhh_vlog sempre foi humilde e mostrou a realidade da vida dela, veio de uma comunidade do RJ e recentemente conseguiu arrecadar mais de duas toneladas de alimentos pro Brasil. Julgar é fácil, ter o mesmo coração é difícil. Deixem joinha para ela", publicou.

Com informações da assessoria

