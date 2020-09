Jojo Todynho quebra garrafa e manda recado: 'O pau vai torar'

'Tenho que colocar o ódio para fora' disse a cantora de funk | Foto: Reprodução

A cantora Jojo Todynho teve um ataque de fúria, na madrugada desta quarta-feira (30), após a formação da terceira roça de “A Fazenda 12” onde teve um atrito com Biel. Na cozinha da sede do reality rural, ela pegou uma garrafa de água e quebrou com a ajuda de uma colher de pau, tudo para conseguir extravasar a sua raiva.

A peoa xingou Biel na formação da Roça ao vivo em 'A Fazenda 12'. Revoltada com o deboche do peão soltou uma ameaça: 'Eu não posso fazer nada. Lá fora, um socão no olho resolve'.

Já na sede Jojo foi pra cozinha e bateu numa garrafa com a colher de pau “Tenho que botar o ódio para fora”, justificou. Ao ouvir o barulho, Mirella, que estava no quarto, correu em direção a cozinha e tentou acalmar a amiga. “Você vai machucar a mão, cuidado”, alertou.

Em seguida, Jojo resolveu falar aos berros um recado direcionado para Biel. “Botei o ódio pra fora. Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, me fala. Não suporto gente falsa. Falso do c******”, exclamou.

