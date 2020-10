Biel fala de Jojo Todynho ‘Estou muito além dela’

Os peões continuam trocando farpas no reality | Foto: Reprodução

As farpas trocadas entre os peões Jojo Todynho e o cantor Biel continuam no reality "A Fazenda" da Record e desta vez, o cantor disse estar em vantagem com relação a funkeira.

A afirmação rolou durante conversa com a peoa MC Mirella. Ele disse que prefere não entrar na onda da cantora nos momentos de tensão.

“É por isso que eu não ligo para as brigas dela. Eu já estive no lugar dela já. Sei como é. Hoje eu estou muito além dela. Muito além”, cutucou.

Na última discussão, Jojo quebrou uma garrafa na pia e mandou um recado nada amistoso: "O pau vai torar".

