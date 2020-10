Márcia Sensitiva diz qual peão tem mais chance de ganhar A Fazenda

| Foto: Divulgação

Quem está acompanhando A Fazenda mal pode esperar para descobrir o grande premiado pelo público deste ano. Mas será que o sobrenatural pode matar a nossa curiosidade antes? A sensitiva Márcia Fernandes procura saber, por meio da numerologia, o que o futuro reserva para os peões que ainda continuam no jogo e ver se os números indicam um possível vencedor.

Ano 5 – Humor instável

Lidi Lisboa e Raíssa Barbosa estão desde o início de A Fazenda dividindo o público devido ao seus temperamentos e o ano 5 em suas numerologias pode explicar. “O convívio com as outras pessoas vai trazer uma experiência que vai enobrecê-las. Mas elas poderão ter muita instabilidade de humor durante a competição e isso pode interferir demais na imagem delas com o público. Portanto, é difícil que ganhem”.

Ano 16 – Cobranças

Tays Reis está passando por um ano de muitas mudanças, segundo a numerologia. “O ano 16 é de rompimento com formas que aprisionam para liberação para um novo ciclo. Após descer ao fundo do poço, é preciso profundo arrependimento para poder ter paz. É um ano de muita cobrança e aprendizado. Ela vai ter que ter muita estrutura para aguentar a pressão”, diz ela.

Ano 8 – Duras provas

Os números dizem que Biel, Luíza Ambiel e Carol Narizinho podem não ter estrutura emocional para chegar ao fim do jogo. “O ano 8 é um ano kármico, de acerto de contas com o destino, que pede reestruturação e traz duras provas. É preciso ter disciplina, pois tudo o que fizerem neste momento trará grandes consequências futuras. Vai ser muito difícil que eles cheguem até a final”, diz a sensitiva.

Ano 20 – Novas oportunidades

Mateus Carrieri e Victória Villarim não mostraram a que vieram por enquanto, mas, segundo os números, eles ainda têm tempo. “O ano 20 é de renovação e de novas oportunidades. Por outro lado, tudo o que foi plantado no passado será colhido nos dias atuais. Eles poderão passar por alguns julgamentos durante a competição, porém, se conseguirem conservar a humildade, poderão se destacar”, afirma Márcia.

Ano 19 – Cuidado com a vaidade

De acordo com a numerologia, aqueles que estão em um bom ano, mas não devem levar o prêmio são MC Mirella, Mariano, Juliano Ceglia e Lipe Ribeiro. “O ano 19 traz reputação, glória e vitalidade. Mas há uma grande adversidade pelo caminho. É preciso ter cuidado com o deslumbramento e a vaidade, caso contrário, pode vir um fracasso. Eles devem pensar antes de se impor com os colegas de competição para não ter atrito”, comenta.

Ano 6 – Oportunidades

Stefani Bays anda muito mais calma em A Fazenda do que em suas passagens pelo De Férias com o Ex e a numerologia pode explicar. “O ano 6 representa oportunidades e benefícios, e indica um maior contato com o seu eu interior. É ideal para conseguir estabilidade, então, se ela souber manter a neutralidade que este ano traz, ela poderá permanecer na competição”, diz a sensitiva.

Ano 18 – Altos e baixos

Jojo Todynho, Lucas Selfie, Cartolouco e Jakelyne Oliveira são os que têm mais chances, segundo a numerologia, de sucesso em A Fazenda. No entanto, eles precisam ter cuidado com altos e baixos. “O ano 18 indica dualidade, pois traz um chamado para uma postura mais digna através de embates, sobretudo, os emocionais. Este número ensina a compreender quando é preciso agir”, explica Márcia.

“Estes quatro são fortes candidatos na competição por causa do ano, mas seus altos e baixos podem colocá-los em situações complicadas durante o programa. Vai depender do estado emocional deles para que consigam chegar até a final”, afirma ela.

Entre estes, Jojo é a que vem tendo mais dificuldades em lidar com os nervos à flor da pele, enquanto Jake vem se mantendo muito equilibrada. Agora é esperar para ver!

