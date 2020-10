Cartolouco, apaixonado, vai pedir Luiza Ambiel em namoro

A surpresa de hoje, uma das mais inesperadas, acaba de acontecer na gravação do “Hora do Faro”, programa do Rodrigo Faro, que a Record vai levar ao ar neste próximo domingo.

Cartolouco, eliminado ontem da “Fazenda”, uma figura das mais controversas enquanto esteve lá dentro, acaba de confessar ao Faro que está apaixonado pela Luiza Ambiel.

E, que apesar de todas as diferenças entre os dois, as inúmeras desavenças, está disposto a namorar com ela e vai fazer esse pedido, na primeira oportunidade. Assim que ela sair de lá.