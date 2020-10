Influencer amazonense rebate acusação de ter ficado com Gusttavo Lima

Manaus - A influenciadora Huma Kimak respondeu uma seguidora que a apontava como o motivo da separação do cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita . “Nunca nem vi o Gusttavo Lima. Não sei de onde tiram tanta criatividade”, afirmou Kimak via comentário no Instagram, onde conta com mais de 600 mil seguidores.

Kimak se irritou com a seguidora após acusações de que teria se envolvido com o cantor de sertanejo. “”Fico muito decepcionada em saber que uma amazonense foi a destruição de uma família. Me perdoe, mas estou com a Andressa Suita”, disse a seguidora. “Não acredito que uma amazonense é destruidora de família”.

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou a web de surpresa. Casados há cinco anos e com dois filhos, o cantor e a influenciadora digital já estariam passando por problemas na relação que teriam relação com brigas por ciúmes e traições.

Segundo o jornal Extra, o exagero do cantor no consumo de álcool era um dos problemas do relacionamento. Pessoas próximas ao casal disseram que Andressa tentava passar o pano para o comportamento do agora ex-marido e até ignorava as “puladas de cerca” que o Embaixador do Amor teria dado.





