Luan Santana não cita noiva em conversa e levanta rumor sobre término

Manaus - O sertanejo Luan Santana alimentou os burburinhos sobre uma possível crise no noivado com Jade Magalhães nesta sexta-feira (10). Durante uma live com a cantora Giulia Be e a influencer GKay sobre novo single, a apresentadora questionou os artistas sobre os respectivos companheiros nesta pandemia.

"O diretor falou aqui pra eu perguntar como está o Eduardo (namorado de Giulia) e a Jade", comentou ela.

A cantora então contestou: "Estão maravilhosos". Gkay acrescentou: "Bem de saúde, graças a Deus todo mundo sem corona, né?". Sem citar a noiva, Luan apenas comentou sobre os impactos da doença.

"Graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí, já saiu umas notícias, a gente nunca sabe se é real. Mas a gente torce, sempre com as melhores expectativas e depois de tudo isso que a gente viveu é muito bom ter as pessoas que a gente ama. Eu estava com a minha família agora, está tudo bem, graças a Deus. E focadaços em Inesquecível esperando muito que as pessoas gostem", respondeu Luan, citando o feat entre ele e Giulia.

"As pessoas que a gente ama estão do nosso lado apoiando a gente. O que estou recebendo de mensagem, não só dele (Eduardo), mas de tanta gente mandando amor e desejando sucesso, eu fico até emocionada", completou Giulia.



As especulações sobre o fim do romance ganharam força na web depois de alguns post enigmáticos da noiva. "O homem não dá valor quando perde. Dá valor quando o outro ganha o que era dele", compartilhou anteriormente no Instagram.

Os fãs repararam, no entanto, que Jade deixou de seguir Giulia no Instagram, embora a cantora continue seguindo a estilista. Eles também notaram que ela não estaria mais usando aliança de noivado em suas publicações recentes nas redes sociais.

Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado. A assessoria de imprensa do cantor informou na manhã deste sábado (10) que o casal não está em crise: "Não há o que comentar sobre isso, não existe uma crise na relação".





