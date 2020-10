Virgínia Fonseca diz estar grávida de Zé Felipe e boatos surgem online

Manaus– No último sábado (10), a influenciadora digital Virginia Fonseca, anunciou que está grávida do sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. Entre os boatos sobre o casal, um deles diz que Leonardo teria pago um valor em dinheiro a Virginia para que ela engravidasse. Em sequência de stories, Virginia chegou a chorar por conta das fofocas envolvendo o casal, que viraram hastag #virginiamerecerespeito no Twitter.

De acordo com o jornalista Erlan Bastos, a blogueira recebeu R$ 500 000 para realizar a inseminação artificial. Zé Felipe não demorou a responder as acusações. “Estou passando aqui para responder a um gente fina aí, que acho que é apaixonado por mim, porque não tira o meu nome da boca. Está falando da Virginia agora, falando do nosso filho” comenta.

O cantor também negou rumores sobre a inseminação artificial de Virginia. “Não tem nada de artificial aqui não, filhão. Aqui foi método tradicionalíssimo. O cara além de falar só b****, ainda quer tirar o meu mérito! Vai se f*****, meu irmão” disse.

A blogueira ainda foi acusada por haters de ter engravidado por interesse. Virginia respondeu que o seu relacionamento não é sustentado por dinheiro. “Fico on-line no Insta 24 horas, Tenho ‘n’ contratos, faço jobs todos os dias, posto um vídeo por dia no meu canal, estamos fazendo 40 milhões de views por mês e ainda falam que tô com o Zé por dinheiro. É complicado” desabafou.

Após a repercussão, Erlan Bastos se manifestou sustentando as acusações. “Desde que comecei a trabalhar com furos de celebridade, é comum artista ficar com raiva quando algo que eles não querem se torne público”, disse.

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão juntos oficialmente desde julho. No mesmo mês eles trocaram alianças e, três meses depois, anunciaram a gravidez.

