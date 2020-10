Musa fitness diz que emagreceu 5 kg com dieta do sexo sem anabolizante

A musa fitness Grasi Mattos revela que ajustou a sua dieta à base de anabolizantes para uma novidade que ela disse que jamais pensou que poderia dar certo: 'a dieta do sexo'. Ela conta que precisou se dedicar cerca de 3 a 4 horas por dia em sexo para perder 8 mil calorias.

Na 'dieta sexual', Grasi incluiu refeições saudáveis e equilibradas a cada três horas. "Esse é o meu segredo para horas de imenso prazer, livre de ansiedades, mal humor e tensões", defende.





Hormônios sexuais



Para ajudar a moldar o corpo, as refeições da modelo contam com frutas cítricas no café da manhã, macarrão ou arroz integral no almoço, algas e duas taças de vinho no jantar. "A combinação, segundo meu nutrólogo, regulam meu humor, libera hormônios sexuais como estrógeno e progesterona e funcionam como uma verdadeira terapia sexual mais natural possível", fala.

A modelo conta que decidiu entrar para a dieta sexual depois de se arrepender de usar anabolizantes. ”Me arrependo de ter usado porque tive vários efeitos colaterais, muita insônia, alteração de humor, meu cabelo caiu muito, tive muitas espinhas... Não é bom”, afirma. Atualmente, Grasi apresenta 5 quilos a menos, que foram perdidos em menos de 2 meses.

