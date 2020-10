Vídeo: com discussão e gritos, Stéfani briga com Luiza em 'A Fazenda'

Stéfani Bays não gostou nada de ver Luiza Ambiel fazendo fofoca das críticas que Mariano teceu sobre Biel em " A Fazenda 2020 ", na madrugada desta sexta (16).

A modelo chamou atenção da musa da Banheira e ambas entraram em forte discussão.

"Eu não fiz fofoca. Eu fiz o quê? Você quer aparecer no jogo em cima de mim? Isso é lealdade", disse Luiza.

"Não é fofoca isso que você fez?", "Imagina se não fosse", retrucou Stéfani na sede de " A Fazenda 2020 ".

Luiza Ambiel não gostou da chamada de atenção na frente dos peões e logo aumentou o tom de voz. "Você me respeita, garota. Guarda sua opinião para você. Nunca faltei com respeito com você. Isso é posicionamento que eles cobram".

Irritada, Stéfani não segurou-se. "Cada um tem sua visão. Eu pelo menos falei na sua cara. Eu só falei a minha perspectiva. Você fez uma fofoca".

Em desespero, MC Mirella começou a gritar em cima da cama para chamar a atenção. Luiza, no entanto, seguiu atacando e pedindo para ser respeitada.

"Sabe o que aconteceu? Você tá achando que o grupo é fraco e você está querendo se bandear para o outro lado", seguiu Ambiel.

"Nada disso. Você não gosta de ser contrariada. Ah, Luiza, me poupe. Pelo amor de Deus. Não posso falar o que eu penso", finalizou Stéfani.

No fim, até Victoria Villarim se viu envolvida na briga. "Vou começar a ter posicionamento", disse a ex de Eduardo Costa. Stéfani, então, replicou: "Fofoca não é posicionamento".

Assista ao vídeo da briga:

