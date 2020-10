Fofoca Baré: namorado de Huma Kimak é confundido com Gusttavo Lima

Apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, a influencer digital Huma Kimak desmentiu o rumor ao compartilhar um vídeo com o namorado, Lucas, que é “sósia” do cantor sertanejo.

Isso porque Day McCarthy, influenciadora conhecida por postagens polêmicas, havia publicado um vídeo de Huma Kimak beijando um homem parecido com Gusttavo e disse ser o artista com a modelo.

Na publicação no Instagram, Huma mostrou que seu namorado é realmente muito parecido com o sertanejo apesar de negar a semelhança ao rebater comentários com acusações contra ela. "Não existe prova nenhuma porque essa história não existe. O homem nos meus vídeos é o meu namorado. Ele não tem nada a ver com o Gusttavo Lima", escreveu.

Namorado atual de Huma Kimak | Foto: Reprodução

O casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita chegou ao fim na última semana e o cantor declarou que quer seguir bem com a mãe de seus filhos apesar da modelo ter dito que foi avisada de surpresa - ao acordar num domingo - sobre a separação. Confira o registro: