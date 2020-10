Tomo três a quatro banhos por dia, antes e depois de transar, diz Xuxa

Xuxa Menghel revelou que ainda tem traumas por conta dos abusos sexuais que sofreu na infância . A apresentadora que falou sobre o assunto pela primeira vez no programa 'Fantástico', em maio de 2012, e dedicou um dos capítulos do livro 'Memórias', voltou a relatar o caso. Desta vez, ela confessou que tem traumas por causa da violência.

"Eu tomo de três a quatro banhos por dia, antes e depois de transar sempre. Demoro bastante para me sentir limpa. Vejo que ninguém mais faz isso. E tem questões no meu relacionamento que são difíceis. O Ju está me ajudando a virar a chave".

"Eu não gostava de que ele fizesse algumas coisas, porque me lembrava do namorado da minha avó tocando em mim, abusando de mim. Hoje, o Ju fala: 'Quem está fazendo isso é alguém que ama você, não aquela pessoa'. Eu chorava no começo, mas não quero colocar essa barreira na minha vida. Aos poucos, vou avançando. Contudo, as marcas ficam e algumas nem devem ser tão conscientes. Não é algo fácil de trabalhar e talvez eu leve pra outra vida".

A mãe de Sasha assumiu que tentou fazer terapia, mas não deu certo. "Eu tentei tratar. Fiz terapia quando meus pais se separaram e a primeira coisa que falei foi do abuso. Só que escolhi a pessoa errada. Eu não conseguia dormir, e ela queria resolver isso. Aí, a sessão envolvia dormir e falar com umas almofadas quando acordasse, um processo interessante até. Uma vez, acordei e ela estava me tocando. Fui lá resolver algo e só piorou", contou em entrevistas a revista Claudia.

*Com informações do IG