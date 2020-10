Após seguir Huma Kimak, Neymar curte fotos de influenciadora do AM

Manaus - O jogador de futebol Neymar Jr começou a seguir a digital influencer amazonense Huma Kimak no Instagram em agosto deste ano e deixou os seguidores da ruiva agitados com a possibilidade de um romance entre os dois. Neste último fim de semana, o jogador curtiu a foto da influenciadora e deu o que falar na 'fofoca baré' pelas redes sociais de 'memes amazonenses' do Amazonas.

“Eu shippo. Ele vai se amarrar na manauara”, comentou uma seguidora. “Já imagino a Huma ir ao encontro”, disparou outra.

Recentemente a influencer confirmou o término do namoro com o empresário e digital influencer Tacyo. E segue com um outro namorado, o empresário Marcos Ferreira, que foi confundido com o cantor Gusttavo Lima.



Neymar é seguido por 142 milhões e segue apenas 1.386 pessoas, entre elas a bela ruiva.

Huma já recebeu elogio do Gabigol

Outro conhecido jogador de futebol havia jogado “chaveco” para a influenciadora pelo Insta, o atacante do Flamengo Gabigol, que se mostrou encantado pela beleza da ruiva. Ainda namorando na época, a mensagem enviada no privado de Huma foi revelada pelo então namorado dela, um empresário.

A mensagem de Gabibol comentava um vídeo dela, e dizia”Meu Deus”. O namorado, então, respondeu: “Aí… Alguém avisa ele aqui que AQUI não tem gol do Gabigol não cara. Aqui não tem gol do Gabigol não, mermão”, brincou o rapaz.

Namorado de Huma Kimak é confundido com Gusttavo Lima

Namorado atual de Huma Kimak | Foto: Reprodução/Instagram

Apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, a influencer digital Huma Kimak desmentiu o rumor ao compartilhar um vídeo com o namorado, Lucas, que é “sósia” do cantor sertanejo.



Isso porque Day McCarthy, influenciadora conhecida por postagens polêmicas, havia publicado um vídeo de Huma Kimak beijando um homem parecido com Gusttavo e disse ser o artista com a modelo.

Na publicação no Instagram, Huma mostrou que seu namorado é realmente muito parecido com o sertanejo apesar de negar a semelhança ao rebater comentários com acusações contra ela. "Não existe prova nenhuma porque essa história não existe. O homem nos meus vídeos é o meu namorado. Ele não tem nada a ver com o Gusttavo Lima", escreveu.

Afinal, quem é Huma?

Nascida em Roraima e criada no Amazonas, Huma Kimak é sucesso nas redes sociais, tem uma série de contratos com empresas e parcerias e trabalha nas mídias com uma equipe de assessores, imprensa e atendimento. A digital influencer tem 794 mil seguidores no Instagram.

