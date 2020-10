Cantora Adele apresenta programa americano e recebe convidada especial

A cantora fez o anúncio em seu perfil no Instagram | Foto: Divulgação

Manaus - Após cinco anos fora dos holofotes e sem lançar músicas, a cantora britânica Adele apresentará o programa de humor Saturday Night Live, no próximo sábado (24).

Em suas redes sociais, a cantora anunciou que está entusiasmada e feliz por voltar ao programa quase 12 anos após a sua primeira ida, que promoveu seu sucesso nos Estados Unidos.

"Já fazem quase 12 anos do dia que eu apareci pela primeira vez no programa, durante uma eleição...O que acabou deslanchando minha carreira nos Estados Unidos, então sinto como se o ciclo estivesse completo, eu não poderia dizer não!", escreveu a cantora em uma publicação no Instagram.

Na ocasião, Adele receberá a cantora H.E.R, que recentemente performou no Emmy Awards e será responsável por comandar a trilha sonora da noite. Adele afirmou que está animada para recebê-la e que a ama.

"H.E.R será a convidada musical! Eu a amo tanto que mal posso esperar para me derreter quando ela se apresentar", relatou a cantora.

Leia mais

Mulheres criticam quadro sobre maternidade em programa de Angélica

Gusttavo Lima realiza primeira live após separação