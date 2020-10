É oficial: Noivado de Luan Santana e Jade Magalhães chega ao fim

| Foto: Divulgação

Mais um relacionamento que chega ao fim no mundo sertanejo. Depois de Gusttavo Lima e Andressa Suita, Luan Santana e Jade Magalhães terminaram o noivado, compartilhou a digital influencer através das redes sociais nesta segunda-feira (19).

Em um comunicado oficial, Jade Magalhães confirmou os rumores que se espalhavam sobre o fim do noivado com Luan Santana.

''Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan'', escreveu em um post no Instagram.

''Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem'', afirmou Jade Magalhães.

A digital influencer e o sertanejo Luan Santana estavam juntos há 12 anos e os rumores do término já circulavam, mas a assessoria do cantor negava. O casal estava de casamento marcado para este ano, mas devido a pandemia optaram por adiar.

''Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho'', finalizou a ex-noiva.

As especulações de fim do namoro de Luan Santana e Jade Magalhães começaram em setembro, quando ela compareceu a live que o cantor fez com Giulia Be, intérprete do hit "Menina Solta", e Luisa Sonza.

Nas redes sociais, os dois mantém as fotos juntos e com troca de declarações nas legendas, mas não exibem mais as alianças de noivado nos novos cliques registrados.

Leia a declaração de Jade Magalhães sobre o fim do noivado com Luan Santana:

