Gusttavo Lima se pronuncia após áudios de Mallu Ohanna

A polêmica sobre separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta não para de render nas redes sociais e nos bastidores. Em novo áudio, divulgado pela colunista Fabíola Reipert, no Balanço Geral desta segunda-feira (19), Mallu Ohanna diz que ficou cerca de quatro vezes com Gusttavo Lima.

A jornalista, em conversa por telefone, questiona se ela continuou a falar com o sertanejo depois do que aconteceu. Ela responde que sim.

Fabíola também pergunta se eles ficaram algumas vezes juntos e Mallu volta a confirmar que foram cerca de quatro vezes.

Ela também relata que eles ficaram em outros lugares, além da casa do Leonardo, ao ser perguntada pela colunista sobre os encontros dos dois.

Gusttavo Lima não gosta e se pronuncia

Por meio do Twitter, o cantor classificou os áudios divulgados sendo como 'calúnia e difamação' | Foto: Reprodução

Só que Gusttavo Lima não gostou nada dessa exposição. Ele se pronunciou após a colunista Fabíola Reipert os expor áudios que seriam de Mallu Ohanna afirmando ter ficado com o sertanejo ainda quando ele era casado com Andressa Suita.

Por meio do Twitter, o cantor classificou os áudios divulgados sendo como 'calúnia e difamação': "A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem!!!", escreveu ele.

Recentemente os representantes do sertanejo entraram com providências contra os responsáveis por criar anúncios publicitários usando a imagem do cantor e da ex-mulher, Andressa Suita, referente ao término do casal.

Andressa Suita desiste dos 30%

No domingo Gusttavo Lima havia publicado uma foto em preto e branco no perfil do Instagram e um detalhe chamou atenção dos fãs: o cantor estava de aliança | Foto: Divulgação

No domingo Gusttavo Lima havia publicado uma foto em preto e branco no perfil do Instagram e um detalhe chamou atenção dos fãs: o cantor estava de aliança. Ainda não se sabe se a foto é antiga ou recente.

Nos comentários, os fãs especularam sobre uma possível reconciliação dos dois. "De aliança... apagou o video da separação será que tem coisa aí?", questionou uma seguidora. "Acho que vão voltar, torço muito pela felicidade. Ela voltou seguir, ele apagou o vídeo, sobre a separação. Cheiro de reconciliação", opinou outra.

De acordo com o colunista Léo Dias, Andressa Suita desistiu do processo que pedia 30% do patrimônio de Gusttavo Lima. Na ação, a influencer alegava ter sido traída e pedia a anulação de um pacto pré-nupcial.