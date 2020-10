Luan Santana fala do fim do namoro com Jade no instagran

Internautas começaram a sugerir que a cantora Giulia Be, com quem Luan gravou recentemente seria o pivô do fim do relacionamento. | Foto: Divulgação

O cantor Luan Santana anunciou nesta segunda-feira (19), o término do relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães e publicou em seu instagram um texto falando sobre o fim do noivado.

Confirmando o término, Luan concluiu :"Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos... Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo 'adeus', e sim 'vai ficar tudo bem, ga.' E vai."

Pivô

Na manhã desta segunda, Jade Magalhães já havia anunciado o término.

Internautas começaram a sugerir que a cantora Giulia Be, com quem Luan gravou recentemente seria o pivô do fim do relacionamento.

Recordações

Luan relembrou que conheceu a ex-noiva no palco e sentiu "um formigamento estranho nas mãos", mas que o relacionamento deles demorou um pouco para começar " sempre passo a passo, sempre sem pressa, vivendo nossas fases com paciência", disse ele.



O cantor ainda lembrou de situações românticas do relacionamento "Lembro que ficamos bêbados uma vez (ou muitas) em Trancoso, e fizemos amor numa casa na árvore, sentindo a brisa do mar. Foi uma noite de estrelas".

Veja a postagem no instagran de Luan Santana: