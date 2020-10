Vídeo: crianças protagonizam 'barraco' em festa de aniversário

| Foto: Divulgação

Duas garotinhas protagonizaram uma cena digna de novela mexicana durante uma festa de aniversário, com direito puxão de cabelo, caras e bocas e drama — muito drama. O vídeo invadiu as redes sociais nesta segunda-feira (19) e provocou muita discussão na internet.

A confusão no aniversário pelo terceiro ano da pequena Maria Eduarda virou meme e momento de alegria de internautas, que já se dividem entre os lados dessa história. Uns ficam com a reação da aniversariante, outros com a postura e o deboche da irmã.

Tudo aconteceu no momento do parabéns da pequena Maria Eduarda, de 3 anos. O vídeo começa com a garotinha animada, prestes a soprar as velinhas. Ao lado dela, está outra menina, um pouco mais velha, e visivelmente irritada.

Quando Maria Eduarda se aproximou do bolo, a outra sopra as velas antes. Aí começa o barraco. a aniversariante não deixou passar o desaforo e puxou o cabelo da outra, que respondeu com sorrisinhos debochados.

Mesmo com a agressão, ela não se abalou e usou a maior cara de deboche. E foi essa expressão que caiu no gosto dos internautas. O vídeo de 25 segundo que registrou toda a confusão. Horas depois, viria a informação de que as suas são irmãs, e a produção de memes explodiu.

Ao Hugo Gloss, a madrinha das meninas contou que a relação das crianças é de paz, mas com alguns momentos de ciúmes.

Veja o vídeo:

