Vídeo: moradores de Penedo 'expulsam' estátua de Carlinhos Maia

O humorista Carlinhos Maia, natural de Penedo, em Alagoas foi homenageado pela Prefeitura da cidade com uma estátua, mas a população impediu a instalação na Orla de Penedo, no bairro Barra Vermelho. O caso aconteceu nesta terça-feira (20).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, mostra a prefeitura levando a estátua e os donos da página alfinetam. "Expulsaram a estátua do Carlinhos Maia".

Em uma página criada no Facebook, há uma publicação criticando a escolha do humorista como homenageado.

"Nada contra o Carlinhos Maia, uma pessoa que divulga nossa cidade, leva diversão aos internautas, ajuda muita gente. Porém, acharam de colocar uma estátua dele na nossa orla, nada demais, desde que primeiramente homenageassem aos nossos. Temos tantas pessoas que merecem todo nosso reconhecimento, como por exemplo o senhor Toninho Pescador que a pouco tempo recebeu a comenda de Guardião das Águas do Velho Chico", diz parte do texto.

Carlinhos usou as redes sociais para lamentar as críticas: "Eu não estou com raiva, apenas entristecido e decepcionado. Eu levo o nome da minha cidade todos os dias para onde eu vou. Para onde eu estou levo o nome de Penedo".

