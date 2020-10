'A memória vai se apagando', diz Silvio Santos com quase 90 anos

Silvio confessa que não lembra de muitas coisas | Foto: Lourival-Ribeiro_SBT

O maior apresentador de todos os tempos Silvio Santos está prestes a completar 90 anos de idade. Ele conta que com a idade vem os problemas na saúde, entre eles, a perda de memória. Ele comentou sobre o assunto em uma carta escrita para o prefácio do livro "Sonho Sequestrado".

O livro é escrito por Marcos Gadelha e busca trazer com detalhes, as histórias foras das telas do dono do Sistema Brasileiro de Televisão -SBT.

“Como muito de meus órgãos, incluindo o óbvio, que não funciona há muito tempo, minha memória a cada dia que passa vai se apagando vagarosamente. Este seu livro me lembra de acontecimentos que eu já tinha esquecido e me deixa emocionado a cada página que leio”, disse Silvio.

