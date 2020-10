Andressa Suita fatura mais de R$ 800 mil por mês, sem Gusttavo Lima

Gusttavo Lima e Andressa Suita terminaram o casamento após cinco anos de união. | Foto: Divulgação

Andressa Suita se casou com Gusttavo Lima em regime de separação de bens e, agora que está se divorciando, provou que de fato não precisa do dinheiro do ex-marido. A modelo chega a faturar em média R$ 800 mil por mês como digital mas o montante tem chegado a R$ 1 milhão nos últimos tempos. As informações são da Notícias da TV.

O valor é aproximado aos dos cachês que Gusttavo recebe pelas lives que faz. Andressa também recebeu dinheiro pelas participações nos shows virtuais do sertanejo por das roupas que usou nas apresentações. As marcas de cada modelito usado por ela pagaram R$ 150 mil.

Após o anúncio do rompimento, há duas semanas, Andressa tem sido ainda mais requisitada para fazer publicidade em seu perfil no Instagram. Ela tem cerca de 250 contratos ativos com clientes dos mais variados segmentos, segundo o jornal Extra.

Além disso, a ex-atriz teria se oferecido para empresas de tinturas para cabelo a fim de fazer uma mudança radical no visual. Para isso está cobrando R$ 580 mil. Entretanto, uma das marcas já desistiu de assinar contrato com ela.

Ao longo de sua carreira, Andressa conseguiu também comprar uma chácara em um condomínio fechado, em Goiânia, avaliada em R$ 4 milhões.

Andressa Suita e Gusttavo Lima se separaram após oito anos de relacionamento, sendo cinco de destes anos casados. Os dois são pais de Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.