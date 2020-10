Whindersson Nunes manda recado para mãe 'engordei a conta do banco'

Os fãs apoiaram a nova fase do humorista | Foto: Reprodução

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para mandar um recado para a mãe Valdenice Nunes. Ele, como sempre, bem humorado, comemora o bom momento na carreira e parece não mais se importar com as críticas do fim do casamento com Luísa Sonza.

Em cima do seu jatinho particular e com várias poses escreveu "Mãezinha sei que sou teimoso um tanto, teimei tanto que engordei a conta do banco", relatou.

Os seguidores comentaram enaltecendo o momento do humorista com comentário de "Zerou o game", "O brabo tem nome", "Voaa, parabéns pelo sucesso", e até um "Sua mãe falou: desce já saí menino".

