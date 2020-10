Kevinho exibe dentes sem lente de contato e vira meme na Web

As montagens rederam diversos comentários | Foto: Reprodução

O cantor Kevinho virou meme nas redes sociais após exibir o "sorriso natural", sem lente de contato nos dentes.

O funkeiro foi ao dentista, na segunda-feira (26), trocar a prótese e mostrou as etapas do procedimento no Instagram.

Ao exibir os dentes sem a lente, Kevinho explicou para os fãs que aquele não era o resultado final. "Não vai ficar assim, tá, galera? Isso aqui é só um preparo porque eu já usava lente antes", reforçou.

Os memes gerados pelos fãs ultrapassam a imaginação. Teve personagem infantil, animais e até o famoso "Baby" da Família Dinossauro.

