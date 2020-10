Whindersson Nunes é filmado empurrando carro com pane em Manaus; veja

A cena ganhou as redes sociais nesta semana | Foto: Reprodução

Manaus – Uma cena inusitada está rolando nas redes sociais. O humorista Whindersson Nunes aparece empurrando um carro que está com pane mecânica. O vídeo foi filmado na avenida do Turismo, na zona Oeste de Manaus.

Veja vídeo:

| Autor: Reprodução

Ele, brincalhão como sempre, sai da van e vai ajudar a empurrar o carro, volta correndo e rindo da situação.

Ainda não se sabe o que o humorista estaria fazendo na cidade de Manaus, mas já foi flagrado no Teatro Amazonas e em um barco próximo à Ponte do Rio Negro. A suspeita é de uma nova produção do artista.

Leia mais:

Banda Carrapicho faz show in-drive nesta sexta em Manaus