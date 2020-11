Cleo posta foto sensual e revela: "Gosto de estar sempre depilada"

Na última quinta-feira (29), Cleo Pires conquistou seus seguidores com um clique sensual. Em um body verde oliva super cavado, Cleo falou sobre suas preferências de depilação para divulgar clínica de depilação a laser.

"Eu gosto de estar sempre depilada e vocês? Sei que cada um tem sua preferência... tem gente feliz com os pelinhos, e tem gente que prefere ficar livre deles!", escreveu na legenda da foto.

Fábio Jr. deu as caras e comentou "Perfeita do pai". Outros seguidores também se derreteram com a foto ousada da artistas. "Pra que quebrar a internet essa hora? Tá linda", escreveu um usuário, "Até engasguei com a água aqui", confessou outra.