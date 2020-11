Velório de Tom Veiga, o Louro José, vai ocorrer no RJ e enterro em SP

O corpo de Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, será velado na terça-feira (3), no Rio de Janeiro. Ainda não há confirmação sobre o horário da cerimônia de despedida. De acordo com informações apuradas pela Record TV Rio, o ator será sepultado em São Paulo, na quarta-feira (4).

Dois, dos quatro filhos dele, estavam nos Estados Unidos e estão voltando para o Brasil para prestar as últimas homenagens ao pai. O artista, de 47 anos, foi encontrado morto na casa dele, na capital fluminense, na tarde de domingo (1º).

Segundo o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo, a causa da morte foi um AVC (acidente vascular cerebral) provocado por um aneurisma. O laudo preliminar é do IML (Instituto Médico Legal).

Ana Maria, que também era amiga pessoal de Tom Veiga, não segurou a emoção, hoje, e comandou o programa em lágrimas. “O natural da vida é que os pais vão antes que os filhos”, disse.

Segundo amigos próximos, o intérprete do personagem Louro José sofria de depressão e morreu justamente em uma data mais do que especial para ele, o aniversário de 15 anos da filha Alissa Veiga.

*Com informações do R7