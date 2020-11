Tom Veiga fez vídeo brincando um dia antes de morrer

No vídeo, o ator riu e brincou que estava com cara de sono | Foto: Divulgação

Um vídeo do ator Tom Veiga, gravado no última dia 31, foi divulgado pelo colunista Léo Dias, nesta segunda-feira (2). No vídeo, o ator, que era intérprete do Louro José, brinca, mostra a casa e comenta sobre o tempo.

“Pô, só você… Essa cara amassada de quem acabou de sair da cama, sem fazer barba. Que vergonha, nossa”, disse Tom rindo. O vídeo foi enviado ao jornalista por uma pessoa próxima ao ator, que afirmou ainda que nesse mesmo dia ele almoçaria com amigos.

Tom foi encontrado morto no domingo (1), em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele trabalhou durante mais de 20 anos como intérprete do papagaio do Mais Você.

Um dia antes de morrer, Tom Veiga fez vídeo brincando e mostrando o tempo —> https://t.co/WvIFoUOab7 pic.twitter.com/lAm6jOvzV6 — LeoDias (@euleodias) November 2, 2020

*Com informações do Metrópole

Leia mais

Agora é oficial! Affair de Whindersson posta foto do casal no Jalapão

Xuxa fala sobre polêmica em um de seus filmes de 1982