Faustão é internado às pressas no Hospital Albert Einstein

Faustão estaria fazendo um tratamento para aliviar o incômodo no hospital | Foto: Reprodução

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido com "Faustão", foi internado ás pressas na noite de segunda-feira (2) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Conforme o site Ig, o apresentador deu entrada na unidade de saúde com fortes dores na perna e um inchaço. Ele estaria fazendo um tratamento para aliviar o incômodo na unidade de saúde.

Para o jornalista Erlan Bastos, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, confirmou as informações, mas alegou que o marido já tinha saído do hospital e que teria uma gravação nos estúdios Globo, no Rio, neste feriado do Dia dos Finados.

*Com informações do Ig

Leia mais

