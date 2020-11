Saiba o motivo de Gusttavo Lima não querer reatar com Andressa Suita

| Foto: Reprodução

Após o anúncio da separação do cantor Gusttavo Lima com a modelo Andressa Suita, várias especulações começaram a surgir pela web, como a suspeita do divórcio ser uma jogada de marketing para uma futura música, porém, segundo uma fonte que conversou com o jornal Extra, o motivo da separação não tem nada a ver com a carreira do sertanejo.

Conforme um amigo do casal, o principal motivo da separação foi a convivência constante com a família de Andressa.

“A mãe estava sempre na casa deles, assim como os irmãos. Gusttavo não tinha liberdade e espaço. Se sentia sufocado”, contou a fonte ao Extra.

“A vida de casal era rara. Como antes ele viajava demais não sentia tanto, mas com a quarentena, apesar de viver numa casa enorme, passou a incomodá-lo não ter privacidade. A própria família do Gusttavo mora em Minas Gerais e não é de ficar indo até sua casa à toa”, completa.

O casal se separou no início de outubro e estão morando em casas separadas. Além disso, já há negociação sobre o valor da pensão que o cantor pagará.

Com informações do Extra

