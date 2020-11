Com namorado 16 anos mais novo, Solange Almeida diz ‘Sexo toda hora'

O relacionamento dura há meses e Solange abriu o coração para os fãs | Foto: Reprodução

A cantora Solange Almeida aproveitou as redes sociais para responder perguntas dos fãs e disparou "Sexo toda hora, de todo jeito, em todo o canto".

O mais novo relacionamento da cantora com o namorado Monilton Moura, 16 anos mais novo chamou a atenção dos internautas. A cantora relatou aos fãs algumas intimidades do relacionamento, iniciado em junho deste ano.

Eles se conheceram em 2015, namoraram longe dos holofotes e voltam ao romance. Desta vez com várias revelações sobre a intimidade a diferença de idade entre os dois.

"Eu tinha muito preconceito com a idade dele. Ficamos impressionados com quantas pessoas se identificaram com a gente nessa questão da idade. Eu fui a mais preconceituosa com relação a gente", disse Solange.

*Via UOL

