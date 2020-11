Famosas se revoltam com sentença de caso Mariana Ferrer

Caso da influenciadora voltou a ganhar visibilidade e revolta na tarde de hoje (3) após resultado de “Estupro Culposo”. Em 2018, o empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a influenciadora Mariana Ferrer em uma beach club em Florianópolis (SC).



O site The Intercept Brasil publicou em suas mídias sociais uma reportagem mostrando a audiência do caso, mostrando que o empresário foi inocentado pelo promotor após declaração de “estupro culposo”, não descrito no Código Penal. O vídeo repercutiu na internet, em imagens, o advogado de defesa de André, Claúdio Gastão da Rosa Filho, apareceu humilhando Mariana durante o julgamento, na presença do juiz Rudson Marcos.

Em mídias sociais, famosos demonstraram revolta e apoio a influencer, a cantora Iza escreveu em seu twitter que a sentença não existe.

“Estupro culposo” não existe. — IZA (@IzaReal) November 3, 2020

Rafa Kalimann desabafou sobre a situação da mulher e a justiça brasileira

Até quando isso? Mais uma mulher humilhada, desprotegida. Mais uma demonstração do quanto estamos vulneráveis diante do que deveria nos proteger, nos passar segurança. Até quando vamos ter medo por ser MULHER? — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) November 3, 2020

Deborah Secco também desabafou em rede social sobre o caso

É revoltante essa história de estupro culposo. Revoltante! — Deborah Secco (@dedesecco) November 3, 2020

Sobre o caso



Em 15 de dezembro de 2018, a blogueira Mariana Ferrer, conhecida como Mari Ferrer, trabalhava em evento promovido em Florianópolis, como embaixadora da casa – divulgando o local.

Em entrevista concedida para Universa, a mãe da jovem disse que ela chegou em casa do trabalho chorando muito, com as roupas ensanguentadas, com forte odor de esperma. No dia seguinte, Marian registrou boletim de ocorrência por estupro, em exame policial foi constatado que o material era compatível com DNA do empresário paulistano André de Camargo Aranha.

Leia Mais:

Após divulgar foto de estuprador, Mariana Ferrer tem perfil bloqueado

Neste ano, mais de 12 mil mulheres sofreram violência no AM