Rafa Kalimann publica nude e protesta por caso Mariana Ferrer

Rafa Kalimann usou as redes sociais para protestar contra a resolução do caso Mariana Ferrer. Publicando um nude no Instagram, ela questionou o argumento de "estupro culposo" usado pelo promotor do caso, algo que não está descrito no Código Penal.

"Não importa como me visto, como escolho estar, se bêbada, se sóbria, se vestida ou nua. Não importa onde estou, com quem estou, não importa a pose, a foto. Não importa porque não é não! Nós temos o direito de respeito e segurança", escreveu a influenciadora digital na legenda.

"O choro não é falso. É de humilhação, de dor, de desprezo, de cansaço, dela, nosso e de cada uma que se cala todos os dias. Isso desencoraja mulheres que precisam de ajuda todos os dias e vem do lugar que as cobra para denunciar", completou. Rafa reforçou que o argumento usado pelo advogado é "vergonhoso". "Que a filha do senhor realmente não 'chegue no nível' (como o senhor mencionou) de sofrer tanto e ainda ser calada por homens como o senhor. Covardia, vergonha."