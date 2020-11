Vídeo: Nego do Borel leva jovens que trabalham em semáforos para barco

| Foto: Divulgação

Nego do Borel convidou Felipe para um passeio de barco com ele e com a namorada, Duda Reis. O cantor conheceu o jovem em um farol no Rio de Janeiro após vê-lo fazendo malabarismo em troca de dinheiro.

"Quero ser gari", disse Felipe ao ser perguntado sobre qual o seu maior sonho.

Em vídeos publicados por Nego do Borel nos Stories do Instagram, os dois conversaram sobre o futuro e o jovem chegou a desconfiar sobre a identidade do cantor.

No barco, Felipe também fez stand up paddle e ainda apareceu ao lado do cantor em fotos e vídeos produzidos durante o passeio.

"Moleque bonito. Mostra o passinho", brincou o cantor ao exibir o jovem dançando.

"Ontem eu estava conversando com o PK, que é o artista que vou lançar a minha próxima música na sexta-feira, e a gente estava tendo a ideia de fazer um coquetel para nossos amigos. E eu dei outra ideia da gente fazer um coquetel com os moleques do sinal, tipo, pegar meu clipe e mostrar para eles antes do Brasil ver", disse Nego.

O cantor decidiu levar as crianças para que elas assistissem ao clipe durante um passeio de barco.

"Liguei para meu parceiro Vetor, que é um cara maneiraço, tem um coração gigante, para ele disponibilizar os barcos na marina para gente poder levar essa galera. E eu estou saindo de casa agora, vou pegar os moleques no sinal e vamos levar todo mundo para o barco para fazer o pré-lançamento com a gente", completou Nego.

Nego do Borel apadrinhou rapaz

Agora Du Farol MC, rebatizado e apadrinhado por Nego do Borel. Nesta quinta-feira (19), o ex-vendedor de amendoim e ex-malabarista de sinal de trânsito foi lançado na carreira artística ao lado do funkeiro, no clipe de “É sim ou não BB”.

Por oito anos (“Desde a inauguração do BRT”, ele conta), Roberth ganhou a vida no sinal de trânsito em frente ao shopping Vogue Square.

Da amizade com a cria do Morro do Borel surgiu a oportunidade de Roberth passar por experiências inéditas. Entre elas, assistir a um jogo do Flamengo no Maracanã e viajar de avião.

Agora, a meta do MC é transformar outras vidas. ''Nunca vou me esquecer da rapaziada do farol. E quero dar ao meu filho de 1 ano a vida que nunca tive. Botei o nome de Levi Riquelme antes do nascimento. Sabia que ele seria rico''.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

