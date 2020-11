Anitta detona Rodrigo Constantino após ele culpar vítimas por estupro

Após a repercussão da fala, Rodrigo foi demitido do time de comentaristas da rádio Jovem Pan. | Foto: Reprodução

Anitta e Rodrigo Constantino protagonizaram na noite de quarta-feira (4) uma baita discussão nas redes sociais, envolvendo a repercussão do caso de Mariana Ferrer. Durante uma live, Rodrigo afirmou que se a filha dele fosse estuprada, a mesma ficaria de castigo e que ele não denunciaria o agressor. Após a repercussão da fala, Rodrigo foi demitido do time de comentaristas da rádio Jovem Pan.

Assista a declaração de Rodrigo:



Indignada com a declaração, a cantora Anitta criticou a posição de Rodrigo e sua reposta repercutiu na web, iniciando assim a discussão.

"Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse", declarou a cantora em um comentário feito no Instagram de Constantino.

"Se eu te encontrar dormindo no sofá (ou porque você bebeu um pouco a mais numa reunião de amigos ou porque alguém colocou uma droga na sua água pra não ter que ouvir essas bost** que você fala) e eu comer seu c* com um cintaralh*, a culpa também foi sua, então? Só para saber, caso alguém esteja interessado...", acrescentou.

Em outro momento, Anitta falou diretamente com Constantino quando ele disse que não queriam entender o seu ponto.

Constantino rebateu a cantora e disse que não lhe respeitava. “Olha, não te respeito como ‘pensadora’ nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso”

Anitta não se intimidou e escreveu que recusava qualquer respeito por parte dele: “Que alívio saber que não tenho seu respeito. Se você me admirasse eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito pra que sua filha seja realmente como você acha que ela é, e que seja por vontade própria”, escreveu.

A cantora complementou o pensamento relembrando fatos que lhe ocorreram na adolescência

“Já tive colegas que eram deixadas na porta da escola pelo pai. Uniforme todo fechado. Saia abaixo do joelho. Quando o pai saía da vista ela abria a blusa, enrolava a saia até ficar curta, pegava os cigarros que dava pras amigas guardarem pra ela…por medo do pai conservador “, escreveu. .

“Rezando pra que ela seja do seu agrado por vontade própria pra sempre. Desejar a liberdade e não poder ter é a coisa mais terrível que existe. E tomara que o destino nunca faça ela passar por tremendo horror. Ir pra casa sabendo que não pode contar com o pai seria terrível”, finalizou.

