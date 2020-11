Conheça o irmão de Louro José, o Louro João

A memória da televisão brasileira é pródiga, principalmente quando é hora de celebrar seus ícones. Após a morte de Tom Veiga, intérprete do inesquecível Louro José, a jornalista Carla Bittencourt lembrou que o papagaio tinha um irmão.

O Louro João não teve, claro, a mesma fama do parente, mas foi evocado por sua participação no infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2003. Além disso, o próprio Louro José recordou o momento em uma visita ao Vídeo Game, quadro apresentado por Angélica entre 2001 e 2011 no extinto Vídeo Show.