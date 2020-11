DJ Alok ilumina o céu de Manaus com lasers na próxima segunda (16)

Show de lasers iluminou diversas cidades, Manaus será a próxima | Foto: Divulgação

Manaus – A capital amazonense será a próxima cidade ‘’presenteada’’ com um show de lasers, ativado pelo DJ Alok. Na contagem regressiva para o especial de fim de ano, intitulado Alive, Manaus receberá a iluminação na próxima segunda-feira (16).

Com ativação remota - devido a pandemia - feita pelo próprio Alok, o laser iluminará por algumas horas, ao anoitecer, o céu de Manaus.

De acordo com o DJ, a ação propõe um momento de reflexão para as pessoas enquanto olham para o céu, ‘’para iluminar o caminho de um novo ciclo que se aproxima’’.

‘‘Afinal, enxergamos melhor o caminho quando o iluminamos, e é com essa mesma luz que podemos construir um ciclo de boas vibrações para uma nova jornada’’, afirmou.

A organização da experiência com luzes em Manaus informou, ainda, que o local da ativação foi escolhido pensando em possibilitar que o maior número de pessoas tenha acesso ao ‘’show’’, evitando aglomerações.

Alive

Outras cidades do Brasil também receberam o show de luzes no ‘’esquenta’’ para o especial de fim de ano, Alive, que acontecerá no dia 5 de dezembro, através de uma transmissão ao vivo no Youtube do DJ Alok.

Alive promete trazer muitas surpresas, que começaram desde já. Durante uma ativação realizada em Goiânia, no último domingo (8), um meteorito se juntou aos lasers, e entrou na atmosfera no momento da experiência.

‘’Acho que chamamos muita atenção, e os aliens também ativaram Goiânia’’, brincou o DJ.

Veja o momento:

Leia mais:

É Menina! Alok e Romana Novais fazem chá revelação com direito a fogos

'Pegou muito mal', diz Alok após descobrir que cunhado pediu auxílio